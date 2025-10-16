Țară mică, viață bună

Deputatul AUR de Suceava Petru Negrea atrage atenția guvernanților că tinerii noștri continuă să plece în străinătate și să facă acolo copii, și că, de aceea, ”România ar putea scădea sub 15 milioane de locuitori în următoarele două decenii, devenind o țară îmbătrînită, fără forță de muncă și fără perspectivă economică”.

Ne permitem să vă contrazicem, domnule Negrea, în condițiile în care țări cu o populație mult mai mică decît a României de acum și de peste 20 de ani, cum ar fi Norvegia, Olanda, Suedia sau Luxemburgul, o duc mult mai bine decît noi.

StockHo(l)me sweet home