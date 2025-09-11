Au dat (auto)lovitura!

Uneori am senzația că nu înțeleg ceea ce citesc sau ce aud spunîndu-se, dar mă și suspectez că aparțin vreunui regn neomologat, în care reperele sînt altele decît ale speciei umane (era să scriu ”homo sapiens”, numai că din moment ce sapiens înseamnă inteligent, în această situație, în care ne referim la lumea fotbalistică, ”sapiens” este nițelul hazardat…), din moment ce declarațiile unora din porecliții ”oameni de fotbal” îmi par date ori în bătaie de joc, ori în deplină necunoștință de cauză. Bunăoară, săptămîna trecută, una din echipele care în mod cert are multă treabă în acest sezon, fiind calificată în Conference League, dar fiind și clasată pe locul 1 în Superligă, U Craiova, anunță o mare lovitură dată pe piața transferurilor. Pe cuvînt de onoare că la vederea titlului care doar asta spunea, m-am gîndit că o fi vorba de vreo celebritate care, ajunsă în pragul finalului de carieră, s-a gîndit să facă o experiență inedită. Ceva în genul ”Ronaldo în Arabia” sau ”Messi la Miami”. Ei, nu chiar ei, dar vreunul care să se fi aflat prin preajma lor… Aprofundînd știrea, am aflat că ”lovitura” se numește Rus. Adrian Rus. Întîi, cum am spus mai sus, m-am suspectat pe mine că nu înțeleg știrea, că sînt analfabet funcțional (sinonim: prost grămadă!), că nu aș trece Testul Pisa, exact ca majoritatea elevilor români de gimnaziu!…, mai ales că ăsta, ”lovitura” Rus, a fost cumpărat fix de la Pisa!!! Care, după ce îl achiziționase prin 2021, s-a lămurit repede, l-a împrumutat la Pafos, ciprioții s-au lămurit și ei și l-au returnat, iar Pisa l-a gonit, ne mai reînnoindu-i contractul. Eeiii, și uite-așa cică a dat lovitura Craiova: a achiziționat rebutul inapt și de Pisa, și de Cipru! Lovitura pare mai degrabă una dată de Craiova ei însăși, adică un fel de autolovitură… ba încă și sub centură!