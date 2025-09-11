Subprefectul de Suceava Bogdan Păstrăv a fost săptămîna trecută la Ministerul Afacerilor Interne, unde a avut o întîlnire cu secretarul de stat Angelica Fădor. Subprefectul a declarat că discuțiile au vizat teme importante pentru dezvoltarea județului Suceava în contextul economic actual, dar și modul în care vor fi aplicate măsurile guvernamentale privind reforma administrației publice locale. Doamna Fădor este președinta PNL Suceava, iar domnul Păstrăv este membru al acestui partid.

De fapt, domnul Păstrăv a fost la București pentru a produce o știre care să demonstreze că PNL încă mai există la Suceava. Apoi, doamna președintă a putut să afle de la o sursă de încredere ce mai e pe la Suceava.

