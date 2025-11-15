Alice în Țara Ideilor de Roger-Pol Droit, o aventură inițiatică în istoria filosofiei

Existența umană nu vine la pachet cu „instrucțiuni de utilizare”, iar de-a lungul secolelor, răspunsul la întrebarea „cum să trăim (cu sens)” a fost oferit de filosofi sau teologi. Dar ce rol mai are „regina științelor” în epoca digitală, când viteza cu care se întâmplă totul nu îmbie la contemplație și profunzime? Filosoful, scriitorul și jurnalistul francez Roger-Pol Droit, Cavaler al Legiunii de Onoare, facilitează accesul în lumea filosofiei, prin romanul Alice în Țara Ideilor, publicat de Editura TREI. Cartea care a avut un succes răsunător transformă istoria gândirii într-o aventură captivantă despre viață și căutarea sensului.

Spre deosebire de Alice din cărțile lui Lewis Carroll, eroina creată de autorul francez este o tânără din vremurile contemporane, cu un smartphone în buzunar și mintea plină de toate amenințările lumii de azi: schimbările climatice, războaie, pierderea sensului. Când realitatea devine prea apăsătoare, ea cade – la propriu – într-o „vizuină”, care se dovedește a fi un drum spre interesanta Țară a Ideilor – un univers fantastic, unde totul se mișcă în jurul unei singure întrebări: „Cum să trăim?”. Acesta este și punctul de plecare în călătoria inițiatică prin întreaga istorie a filosofiei, relatată însă ca un basm pentru adulții curioși să descopere Lumea Ideilor. Cu umor și sensibilitate, doctorul în filosofie Roger-Pol Droit, care a scris mai multe cărți de inițiere în această disciplină reușește să „traducă” principalele idei filosofice pe înțelesul tuturor. Din câteva trăsături specifice, autorul reînvie epoci istorice și creează contextul pentru marile idei filosofice. Cartea se citește ca un pasionant roman de aventuri, însă are profunzimea unui eseu filosofic.

În lumea gândirii pure create de Roger-Pol Droit, fiecare idee este vie, iar filosofii și înțelepții din întreaga istorie a omenirii sunt ghizii lui Alice. În Țara Ideilor, tânăra este însoțită de doi șoricei – Nebunul și Înțeleptul -, un cangur care ține fișele de citate și o Zână numită Obiecție – pentru că nicio doctrină filosofică nu rezistă fără o argumentație solidă.

În cele patruzeci de aventuri neobișnuite care alcătuiesc romanul inițiatic, Alice ajunge să-l cunoască pe Socrate, cel care o învață arta îndoielii, pe Platon, care o poartă în Peștera ideilor, și pe Aristotel, cel care îi explică ordinea lumii. Epicur este filosoful care o convinge pe Alice că fericirea stă în simplitate, în timp ce de la Buddha deprinde calea detașării. Montaigne, Descartes, Voltaire, Kant, Nietzsche și Freud, fiecare reprezentând o etapă în evoluția spiritului uman, își prezintă esența gândirii lor în Alice în Țara Ideilor.

Alice în Țara Ideilor este o carte care demonstrează că filosofia nu este rezervată doar elitelor, ci este recomandată tuturor celor care se întreabă „Cum să trăim” (acesta este, de altfel, și subtitlul volumului). Alice este o tânără cu anxietăți specifice vremurilor moderne, iar întrebările ei sunt pe buzelor multor oameni de azi. Deci care este cel mai bun mod de ”a fi” în zilele noastre? „La întrebarea <cum să trăim?> nu poți răspunde zicând la ce oră trebuie să ne trezim, dacă trebuie sau nu să bem suc de portocale la micul dejun sau ce exercițiu trebuie să facem, meditație, arte marțiale ori sărituri cu coarda”. Mai importante decât acestea sunt atitudinea, perspectiva și un set corect de valori.

„Trăiești într-o epocă ce neglijează timpul și probabil îl va neglija tot mai mult, ca și cum ar exista numai prezentul, fără nicio moștenire din trecut. Amnezia aceasta e mortală”, crede bunicul lui Alice. „Noi suntem plămădiți din trecutul umanității, indiferent că știm sau nu acest lucru. Principala noastră greșeală este să credem că suntem ființe noi, că nimic nu ne-a precedat, că secolele și mileniile deja trăite nu ne privesc. Or, dimpotrivă, limbile, credințele, ideile, pasiunile oamenilor din trecut continuă și în prezentul nostru. Problemele, soluțiile, impasurile… totul este aici, depus, sedimentat, descompus sau recompus. Dacă uităm acest lucru, dacă nu ne folosim de resursele acestea uriașe, suntem pierduți. De asta, dragă eroină ieșită din carte, am vrut să vizitezi Țara Ideilor. Voiam să ai o imagine a imensității, diversității și bogățiilor ei infinite”. Este ceea ce-i reușește de minune autorului francez, care captează în ineditul său roman esența curentelor filosofice ale umanității.

Totodată, acest volum demonstrează că rolul filosofiei este azi mai important decât oricând. Filosofia ne învață să punem problemele și dezvoltă spiritul critic. Nu are răspunsuri la toate întrebările, însă ne încurajează să nu încetăm să ne întrebăm. Dar până la urmă cum trebuie trăită viața, care este fraza care ar rezuma cel mai bine atitudinea corectă? Găsim un prim răspuns chiar în paginile cărții: „Viața este întotdeauna dincolo de fraze, între ele, în fricțiunea infinită dintre fraze și situațiile concrete și în întâlnirile imprevizibile dintre fraze. Păstrează în minte zeci și sute de fraze, adaugă mereu altele noi, compară, confruntă, decide… și ia-o de la capăt!”.

