Măturătorul de presă

Beat și fără permis, a provocat un accident în timp ce fugea de polițiști, la volanul unei mașini furate.

Doi indivizi, 24 de ore de arest după ce și-au bătut rău un consătean, pentru 8 doze de bere.

O argentiniancă, prinsă în PTF Siret cu permis de conducere fals.

Biciclete scumpe, furate din Germania, confiscate în Vama Siret.

Tînăr de 20 de ani, arestat pentru că transporta cantități mari de droguri în mașina cu care a fugit de polițiști.

O casă nelocuită s-a făcut scrum în plină noapte.

Ucraineni călăuze pentru conaționali care fug de război, trimiși în judecată de procurorii suceveni.

Suceveni lăsați fără banii din cont după ce au accesat un link capcană, în timp ce încercau să vîndă produse.

Femeie în arest după ce a furat bijuterii din casa în care făcea curat.

Razie în școlile din Suceava: elevi verificați, localuri controlate și amenzi de 12.000 de lei.

Doi bărbați prinși în timp ce transportau lemn tăiat ilegal dintr-o pădure din zona Zvoriștea.

Unul din groparii din Burdujeni Sat, trimis la pușcărie pentru trafic de droguri.

Un tînăr rănit după ce a fugit de polițiști și s-a răsturnat cu mașina, reținut în arest pentru două infracțiuni.

Doi iubiți minori fugiți de acasă, găsiți de polițiști în tren și opriți din drum.