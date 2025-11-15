- Beat și fără permis, a provocat un accident în timp ce fugea de polițiști, la volanul unei mașini furate.
- Doi indivizi, 24 de ore de arest după ce și-au bătut rău un consătean, pentru 8 doze de bere.
- O argentiniancă, prinsă în PTF Siret cu permis de conducere fals.
- Biciclete scumpe, furate din Germania, confiscate în Vama Siret.
- Tînăr de 20 de ani, arestat pentru că transporta cantități mari de droguri în mașina cu care a fugit de polițiști.
- O casă nelocuită s-a făcut scrum în plină noapte.
- Ucraineni călăuze pentru conaționali care fug de război, trimiși în judecată de procurorii suceveni.
- Suceveni lăsați fără banii din cont după ce au accesat un link capcană, în timp ce încercau să vîndă produse.
- Femeie în arest după ce a furat bijuterii din casa în care făcea curat.
- Razie în școlile din Suceava: elevi verificați, localuri controlate și amenzi de 12.000 de lei.
- Doi bărbați prinși în timp ce transportau lemn tăiat ilegal dintr-o pădure din zona Zvoriștea.
- Unul din groparii din Burdujeni Sat, trimis la pușcărie pentru trafic de droguri.
- Un tînăr rănit după ce a fugit de polițiști și s-a răsturnat cu mașina, reținut în arest pentru două infracțiuni.
- Doi iubiți minori fugiți de acasă, găsiți de polițiști în tren și opriți din drum.
- Coliziune la Milișăuți. O femeie s-a ales cu dosar penal pentru consum de alcool, după ce o mașină i-a lovit utilitara încărcată cu varză.
Acasă Actualitate Măturătorul de presă