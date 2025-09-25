La iarnă, gratis la ștrand

Aplaudacii din Consiliul Local Suceava au votat fără să miște în front propunerea primarului PSD și a viceprimarului PSD de a concesiona patinoarul artificial de pe strada Universității.

Vestea proastă este aceea că dacă va cîștiga cineva licitația, acel cineva va scumpi intrarea, astfel încît să aibă cu ce întreține patinoarul, cu ce plăti redevența și pentru a scoate un profit.

Vestea bună este că, în compensație, Primăria Suceava ne va lăsa iarna asta să intrăm gratuit la ștrandul de la Ițcani. Asta dacă va reuși să convingă firma căreia i-a concesionat ștrandul să ne lase, cu promisiunea că nu vom solicita umplerea bazinelor și nici nu vom scrie măscări cu spray-ul pe pereții acestora.

Aplaudacii și romanii