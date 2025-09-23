Fruntaș la ”oraș”, dar în ”satul” său codaș

La jumătate săptămînii trecute, din senin, în cotidianul central ”Adevărul”, apoi, prin contaminare, în presa locală au apărut articole în care se arată că Gheorghe Șoldan, lider al PSD Suceava, vicepreședinte PSD la nivel național și președinte al Consiliului Județean Suceava, ar urma să călărească un cal politic și mai mare. Conform informațiilor publicate, cu acceptul tacit al lui Gheorghe Șoldan, cel puțin, acesta, la invitația bunului său prieten, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, ar urma să ocupe funcția de prim-vicepreședinte PSD la nivel național. Însă, deocamdată, nu știe nimeni cînd vor avea loc alegeri pentru conducerea centrală a PSD și nimeni nu poate fi sigur că domnul Grindeanu și echipa lui vor cîștiga. Probabil că domnul Șoldan, obișnuit să fie în lumina reflectoarelor, mai ales după inundațiile de la Broșteni, unde a fost foarte prezent, a simțit că a intrat într-un con de umbră și nu i-a plăcut. Or, știrea că ar urma să fie numărul doi la nivel central în cadrul unui partid aflat la guvernare i-a oferit o adevărată baie de lumină. Pe de altă parte, ca să fii ditamai șeful la nivel național într-un partid ar trebui ca la tine acasă să strunești partidul așa cum trebuie. Însă, cel despre care se spune că este posibil să ajungă numărul 2 în PSD pe țară nu a fost capabil să-i determine pe colegii lui de partid care conduc Primăria Suceava să contribuie cu ceva la reconstrucția zonelor afectate de inundații. În schimb, domnul Șoldan a reușit să-i convingă să întindă o mînă de ajutor în care se aflau bani sau saci cu ciment pe primarii din alte zone ale țării.