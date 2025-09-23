Jupân de Pardon

Primăria PSD Suceava SRL continuă acțiunea de privatizare a unor obiective la construcția ori renovarea cărora nu a avut nici o contribuție. Argumentînd că patinoarul artificial de pe strada Universității merge în pierdere, Primăria vrea să îl concesioneze. Dar, dacă un privat îl va putea face mai rentabil, de ce nu ar putea și Primăria să facă acest lucru, că doar la alegerile de anul trecut a fost ales un primar care poza în omul priceput la toate? De ce să scumpească un privat serviciile de la patinoar mai mult, pentru a putea face profit și pentru putea a plăti redevența către Primărie, și să nu le scumpească Primăria mai puțin, pentru că aceasta nu trebuie să facă nici profit pe spatele cetățenilor și nici să plătească vreo redevență cuiva? Privatizarea Sucevei nu s-ar putea face fără consilierii locali. La votul privind patinoarul, un consilier s-a abținut, trei au votat împotrivă, iar 16 au votat pentru, fără nici un fel de dezbatere serioasă și fără ca ghioceii să îndrăznească să deschidă gura și să miște măcar o virgulă din proiectul conducerii Primăriei. Consiliu Local de paie.