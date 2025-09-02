Jupâni de Salon

”Euroactiv” Suceava este una dintre cele mai active și serioase asociații de sprijin a copiilor și tinerilor, și de aceea a reușit să convingă mai multe instituții și firme să constribuie la organizarea unei excursii în Delta Dunării pentru 48 de persoane. Au beneficiat de o vacanță frumoasă elevi din Centrele de Servicii sociale pentru copilul aflat în dificultate de la Fălticeni și Gura Humorului, elevi din familii defavorizate de la Pătrăuți, elevi afectați de inundații de la liceul din Broșteni, copii de la Costîna, Soloneț, Todirești și Berchișești, precum și elevi de la licee sucevene proveniți din familii defavorizate. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a fost de acord ca autocarul Centrului Cultural Bucovina să fie folosit gratuit pentru acestă excursie. Cazarea a fost asigurată, tot gratuit, de Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea. Printre cei care au mai contribuit la actul caritabil s-au numărat Kalman Distribution, S.C. Killer S.R.L., Consuc S.A., brutăria Ambianța Com, Găitano Company Șcheia și elevii Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu”. Acțiunea a fost organizată în cadrul Campaniei sociale „Să aducem copiii la școală”, fiind avizată de DGASPC și de IȘJ Suceava.