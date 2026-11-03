Jupân de Salon

Interul dreapta Codrin Radu și extrema stîngă Teodor Ilucă, ambii de la CSU Suceava, au fost convocați în lotul lărgit al echipei naționale masculine de handbal a României, pentru debutul în preliminariile Campionatului European din 2028. Șase handbaliști ai CSU Suceava au fost convocați la echipa națională de tineret a României de selecționerul Bogdan Șoldănescu, antrenorul principal al echipei de primă ligă CSU Suceava, pentru un stagiu de pregătire centralizată programat în perioada 2-8 noiembrie, la București. Interul stînga Iulian Lupu și extrema stîngă Teodor Șut, componenți ai echipei de Juniori 1 antrenate de Vasile Boca, vor participa la acțiunea de pregătire centralizată organizată de Federația Română de Handbal, la Plopeni, în perioada 2-8 noiembrie. Patru handbaliști de la CSU Suceava Juniori II pregătiți de Ioan Tcaciuc au fost convocați la lotul național de cadeți al României, alcătuit din jucători născuți în anii 2010 și 2011, pentru o acțiune de pregătire centralizată și participarea la U16 Regional Challenge Cup. Așadar, Suceava rămîne principalul furnizor de handbaliști pentru loturile naționale ale României. Felicitări!