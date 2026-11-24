Phil Collins a revenit în atenția publicului care i-a apreciat muzica în tot acest timp. Ajuns la 75 de ani, artistul britanic a primit una dintre cele mai importante distincții ale industriei muzicale, în cadrul celei de-a 41-a ceremonii Rock & Roll Hall of Fame. Inclus în categoria ”Performer”, de această dată pentru activitatea sa solo, Collins a fost celebrat în cadrul evenimentului desfășurat pe 14 noiembrie 2026 la Peacock Theater din Los Angeles. Este cea de-a doua sa includere în prestigioasa instituție americană, după cea din 2010, cînd a fost recompensat alături de colegii din Genesis.

Collins s-a numărat printre numele importante ale „generației 2026”, alături de Billy Idol, Iron Maiden, Oasis, Sade, Luther Vandross, Joy Division/New Order și Wu-Tang Clan. Recunoașterea individuală vine pentru a celebra o carieră impresionantă, care a depășit cu mult granițele succesului obținut alături de Genesis.

Momentul dedicat lui Phil Collins a fost prezentat de Travis Barker, bateristul formației Blink-182, care a evidențiat influența considerabilă a muzicianului britanic asupra multor generații de instrumentiști. Acesta a vorbit despre amprenta lăsată de Collins asupra soundului anilor ’80, în special prin stilul său de a aborda bateria, dar și despre impactul piesei „In the Air Tonight”, al cărei celebru pasaj instrumental a rămas unul dintre cele mai recognoscibile momente din istoria muzicii pop-rock.

În discursul său, Phil Collins a rememorat începuturile carierei și a mărturisit că, încă din copilărie, visase să devină baterist. „Tot ce a urmat a fost un accident extrem de fericit”, a spus artistul, privind în urmă la un parcurs care l-a transformat într-unul dintre cei mai cunoscuți muzicieni ai lumii. La final, a transmis publicului un mesaj primit cu mult entuziasm: ,,Nu ați auzit încă ultimul cuvînt din partea mea…”. O declarație care lasă loc speranței unor noi apariții muzicale, chiar dacă artistul nu a mai susținut un concert din 2022.

Noua includere în Rock & Roll Hall of Fame nu reprezintă doar o recompensă pentru succesul comercial al lui Phil Collins, ci și o recunoaștere a contribuției sale la evoluția muzicii din ultimele decenii. De la Genesis la ”Face Value”, de la complexitatea rockului progresiv la forța emoțională a pieselor solo, Collins a demonstrat că poate construi două identități muzicale distincte, fiecare cu propria moștenire.

În 2010, a intrat în Hall of Fame alături de Genesis. În 2026, numele său a fost înscris din nou, de această dată în semn de recunoaștere a carierei solo. O dublă consacrare pentru un muzician care, indiferent dacă se află în spatele tobelor sau în fața microfonului, rămîne o forță și un simbol al muzicii britanice.

Alexandra Cuza