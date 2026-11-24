”Aleea Jupiter a ajuns la capătul drumului spre normalitate, devenind o cronică a modernizării și a răbdării unui oraș care începe să se facă bine….pentru că #FacemSuceavaBine nu e un slogan, e o metodă de lucru. Dar aici, pe Aleea Jupiter, adevăratul test abia acum începe. Mă refer la parteneriatul continuu între cei care administrează și cei care locuiesc acolo”. ”Dacă treci pe Aleea Lalelelor sau pe strada Dimitrie Cantemir, mirosul acela de bitum încins din aerul de noiembrie nu este doar un simplu detaliu de șantier, ci o realitate – o semnătură vizibilă a faptului că #FacemSuceavaBine, profitând de fiecare zi în care se poate asfalta”. Pe pagina de Facebook a primarului Sucevei, Vasile Rîmbu, este plin de astfel de texte propagandistice însiropate. Dacă se uită cineva din altă localitate pe pagina primarului crede că la Suceava abia acum s-a descoperit asfaltul și că sucevenii, de bucurie, nu mai vor să meargă în casă, preferînd să se tolănească și chiar să doarmă pe asfalt. Oare după ce a descoperit asfaltul și vopseaua cu care se trag linii pentru a delimita locurile de parcare, domnul Rîmbu va reuși să mai facă vreo descoperire?