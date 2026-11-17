Primarul comunei Satu Mare, Adrian Toader Lavric, a încurcat-o din nou. De astă dată pentru că a fost prins circulînd între localitățile Dărmănești și Grănicești cu 131km/h pe o porțiune de drum unde viteza maximă admisă era de 70 km/h. E de înțeles viteza cu care circula primarul din moment ce dorea să ajungă cît mai repede la destinație ca să nu fie prins că nu are permis auto, acesta fiindu-i suspendat. Calcul greșit. Din contră, primarul ar fi trebuit să meargă mai încet pentru ca polițiștii să nu aibă motiv să-l oprească, să-l amendeze cu 4.300 de lei și să-i facă dosar penal. Marea problemă a domnului Lavric este aceea că nu a trecut decît un an de cînd a fost condamnat la achitarea unei amenzi penale pentru ”purtare abuzivă” și ”tulburarea ordinii și liniștii publice”, avînd un termen de încercare de doi ani, perioadă în care ar fi trebuit să stea în banca lui și nu să se urce la volan fără permis și să gonească nebunește.