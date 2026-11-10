Secret Society, de neclintit

Cei mai mulți dintre voi știți deja că marea mea dragoste rămîne muzica deceniilor trecute, cea care a scris pagini importante în istoria rockului și nu numai. Asta nu înseamnă că rămîn ancorată exclusiv în trecut. Dimpotrivă, îmi place să descopăr, să ascult și să dau o șansă și muzicii noi, mai ales atunci cînd întîlnesc artiști și proiecte care reușesc să rezoneze cu gusturile mele. Pentru că, dincolo de nostalgie și de atașamentul față de marile nume ale trecutului, muzica bună nu are vîrstă, iar pasiunea pentru ea nu ar trebui să aibă granițe între generații.

În pandemie, descopeream, în cadrul unui concurs televizat, o trupă care îmi atrăgea atenția poate mai mult decît m-aș fi așteptat: Secret Society. Au făcut o figură frumoasă atunci, ba chiar începusem să urmăresc cu interes tot ceea ce postau în mediul online și pe platformele de streaming. Din păcate, nu am avut ocazia pînă acum să-i văd într-un concert, dar promit că voi remedia această situație.

Secret Society este o trupă bucureșteană, înființată în primăvara anului 2010, cu rădăcini în rockul anilor ‘70 și ‘80, dar deschisă și către sonoritățile alternative și post-grunge ale deceniilor următoare. Formația a mizat în primul rînd pe propriul repertoriu, o alegere importantă pentru orice trupă care își dorește să depășească statutul de interpret al unor influențe și să-și construiască o identitate sonoră recognoscibilă.

Un prim reper important în discografia formației este albumul ”So It Begins…”, lansat în 2014. Un an mai tîrziu, Secret Society lansa EP-ul ”Începuturi”, cu piese de pe primul album, de această dată, în limba română.

În 2019, Secret Society revenea cu o serie de piese noi și videoclipuri, reluîndu-și activitatea într-un context muzical în care mediul digital devenise esențial pentru promovarea artiștilor și pentru apropierea de public.

Dincolo de schimbările firești prin care poate trece orice formație, firul roșu al parcursului Secret Society rămîne preocuparea pentru muzica originală. Într-o lume în care publicul descoperă zilnic artiști noi, iar atenția se împarte între numeroase platforme și genuri, continuitatea unui proiect muzical presupune nu doar inspirație, ci și capacitatea de a reveni, de a compune și de a păstra vie relația cu scena.

În acest sens, Secret Society și-a prezentat joi, 5 noiembrie, noul dublu EP, ”Unbreakable”/ ”De Neclintit”, în cadrul unui concert organizat la The Pub Universității din București.

Dacă rockul rămîne, înainte de toate, o stare de spirit, atunci cel mai bun mod de a descoperi acest nou capitol este să-i acordăm timp, să ascultăm piesele și să lăsăm muzica să vorbească de la sine. EP-urile sînt disponibile pe platformele de streaming, unde pot fi ascultate de toți cei curioși.

Formula actuală a trupei îi reunește pe Andrei Manea – voce, Vlad Mureșan – chitară, Cătălin Ungureanu – chitară bas, Victor „Rammy” Vrabete – tobe și Romeo Cividino – clape.

Dincolo de nostalgii, de generații și de granițe muzicale, rămîne esențial un singur lucru: să existe artiști care compun, experimentează și au ceva de spus. Iar noi să fim dispuși să-i ascultăm. Audiție plăcută!

Alexandra Cuza