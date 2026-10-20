Jupân de Salon

Decît la codaș la oraș, mai bine în satul altora fruntaș. În cazul de față, cu speranța că vei putea ajunge fruntaș. Decît mai mult rezervă la campioana României la handbal masculin, Dinamo București, mai bine un transfer în Danemarca, care are un campionat mai puternic decît al nostru, la Nordsjælland, o echipă care în prezent ocupă locul 10 din 14. Format la CSU Suceava, Daniel Stanciuc speră să joace mai mult acolo, să progreseze și, cine știe, poate să prindă un transfer în cel mai tare campionat de handbal din lume, Bundesliga. A spus-o Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul CSU Suceava, care-l cunoaște bine pe Daniel și știe ce potențial are jucătorul de 22 de ani, pe care îl vede în continuare liderul Naționalei. În opinia domnul Ghervan, Daniel este cel mai bun produs al handbalului românesc din ultimii 10 ani și spune că depinde numai de el de-acum încolo la ce nivel va ajunge. Felicitări, Daniel, pentru transfer și mult succes!