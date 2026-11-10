Jupân de Pardon

Incompetența și lăcomia administrației Rîmbu au ieșit din nou la suprafață după ce consilierul local PNL Lucian Harșovschi, fost viceprimar al Sucevei, a demonstrat că Primăria i-a tras pe sfoară pe cei care au plătit 500 de lei pentru închirierea unui loc de parcare pe un an și au primit la schimb o plăcuță albastră. Domnul Harșovschi a solicitat la Legea 544 un răspuns oficial din partea Primăriei în ceea ce privește parcările, iar Primăria nu a avut încotro și a trebuit să spună adevărul. În baza răspunsului municipalității, domnul Harșovschi a transmis că ”plăcuțele albastre pentru care sucevenii au plătit 500 de lei NU le oferă dreptul exclusiv asupra locului de parcare, nici de luni până vineri, între 16:00–08:00, nici în weekend sau de sărbătorile legale! 500 de lei încasați. O plăcuță albastră montată. Dar niciun loc rezervat exclusiv!”. Protecția Consumatorilor și Poliția ar trebui să se autosesizeze și să facă dosar pentru înșelăciune, așa cum fac atunci cînd oamenii comandă o pereche de ”Puma” pentru care plătesc în avans și primesc prin curierat o pereche de ”Pumna” sau de ”Adibas”.