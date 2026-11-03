Jupân de Pardon

Cine îl cunoaște cît de cît pe Vasile Rîmbu știe cît de bădăran este acesta și că tare-i mai plac glumele de șantier, în special cele făcute de domnia sa. Însă, nu un șantier la finalul căruia ar rămîne în picioare o frumoasă clădire de birouri, ci un șantier organizat pentru a construi un podeț pe care ar trebui să treacă niște căruțe care cară fîn și niște rațe dînd din coadă. Pînă de curînd, primarul Sucevei a reușit să-și țină bădărăniile în spatele ușilor închise, însă din cauză că unii consilieri au început să miște în front, zădărnicindu-i planurile pe care le consideră a fi mărețe, a început să scape mitocănii și-n public. Pentru că viceprimarul PNL, Daniel Ungurian, îl calcă pe nervi de o vreme, în ședința Consiliului Local de săptămîna trecută l-a făcut pe acesta prost, e drept că printre dinți. Atît de scos din fire era primarul că nu a scăpat nevătămat nici unul dintre aliații săi, Roxana Ciornei, de la PSD, făcînd-o proastă și pe aceasta. La cît de tensionată este situația dintre consilierii locali și primar, probabil că nimeni nu va scăpa nejignit în public în perioada viitoare. Trebuie să aibă grijă chiar și primarul, fiindcă Vasile Rîmbu pare de neoprit.