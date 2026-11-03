RESPECT și neuitare, Mugurel Vrabete!



La 22 octombrie, în ”The Pub” din Capitală, care adună oameni buni și iubitori de muzici fine – un soi de ”Club A” al vremurilor noastre -, a avut loc un eveniment dedicat memoriei lui Iulian „Mugurel” Vrabete: ”RESPECT – Mugurel Vrabete”.

Amfitrionul serii a fost Paul Negoiță, o figură valoroasă a blues-rockului românesc (și nu numai, vezi Redivivus sau Sfinx Pro…), dar, nu în ultimul rînd, un vechi prieten și coleg de scenă al lui Mugu, alături de care a împărțit experiențe și proiecte muzicale, printre care și ”Hot Leeks”, grupul cu rădăcini 100% oltenești. Paul a strîns în jurul său nume sonore ale scenei blues românești, într-o seară în care muzica a fost, înainte de toate, un mod de a spune „mulțumesc” și de a păstra vie amintirea unui muzician atît de special…

Sandu Albiter și colegii săi (Victor Solomon – chitară, Cristian Florea – chitară bas, Ovidiu Condrea – tobe și Marcian Petrescu – muzicuță; invitat – Codruț Croitoru, voce) au deschis seara „în dulcele stil clasic”, cu sonorități care au pregătit terenul pentru o întîlnire muzicală de suflet.

Unul dintre momentele dragi mie a fost cel în care Victor Vrabete, un foarte bun toboșar al generației tinere, cunoscut pentru activitatea sa în trupele Secret Society sau AN THEOS, dar și în proiectul Trefla, a preluat cu eleganță chitara bas pentru cîteva piese, în memoria tatălui său.

Alături de vocea inconfundabilă a lui Paul Negoiță, pe scenă au mai urcat Florin Băltărețu (chitară, voce), Vlady Cnejevici (clape), Jimy El Laco (chitară, vioară), Hanno Hofer (chitară), Nicu Patoi (chitară), Kiba Dachi (chitară bas), Eugen Caminschi (chitară), George Baicea (chitară), Ovidiu Cristian – Cico (tobe), Florin Giuglea (chitară), Claudiu Purcărin – Nashu (tobe) și Raul Kusak (clape).

La reușita acestui eveniment au contribuit și oameni care au fost aproape de Mugurel în permanență: Radu Lupașcu, personalitate marcantă a scenei muzicale autohtone, redactor și președinte al Asociației ,,Arta Sunetelor”, Dan Bittman, prieten, coleg și «frate», dar și Gabi «Pipai» Andrieș, alături de toți cei care au făcut posibilă această întîlnire sub semnul respectului și al prieteniei.

Dincolo de întîlniri, proiecte și evenimente, rămîn legăturile dintre oameni și amintirile care nu se sting.

Sper din tot sufletul ca acest eveniment să nu fie ultimul dedicat memoriei unuia dintre cei mai valoroși și rafinați muzicieni pe care i-a dat această țară. Spun asta pentru că noi, oamenii, avem, din păcate, obiceiul de a uita prea repede… Iar Mugurel, muzicianul, dar mai ales Mugurel – Omul, nu poate fi uitat. Povestea lui, muzica pe care ne-a lăsat-o și amintirile celor care l-au cunoscut nu trebuie să se stingă. Iulian ,,Mugurel” Vrabete a însemnat mult. Pentru muzică, pentru prieteni și pentru toți cei care au avut privilegiul de a-l cunoaște și de a-l asculta. RESPECT, Mugurel Vrabete! Pentru totdeauna.

Alexandra Cuza



(Foto credit: Camelia Ruse, Alexandra Cuza)