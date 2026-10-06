Jupân de Salon

În cadrul unei activități organizate de Colegiului Medicilor Suceava, elevii claselor a XI-a D și a X-a B de la Colegiul Național ”Dragoș Vodă” din Cîmpulung Moldovenesc au discutat cu medicii despre importanța vaccinării anti-HPV. Elevii au dialogat cu dr. Laura Coca, medic primar obstetrică-ginecologie și președinte al Colegiului Medicilor Suceava, și cu medicii Chiriță Leonard, Gheorghiță Silvia, Surpat Miruna Marinela și Predescu Magdalena Alexandra. Discuția a pornit de la importanța prevenției și a informării corecte privind sănătatea. Colegiul Medicilor Suceava spune că astfel de întîlniri sînt menite să creeze un spațiu în care elevii, dar și părinții și profesorii, să poată discuta deschis cu medicii despre vaccinare. Activitatea face parte din campania județeană ”Întreabă-ți medicul despre vaccinare”, inițiată de Colegiul Medicilor Suceava și derulată în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava. Campania are caracter strict informativ și urmărește accesul la informații medicale corecte prin dialog direct cu medicii. Așadar, Colegiul Medicilor Suceava nu se lasă. Și bine face.