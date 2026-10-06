Jupân de Pardon

Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, nu mai are nici o jenă. În prezent, nu-și mai ține jignirile și mitocăniile doar pentru discuții private, ci le expune public. Bun, a și fost forțat să-și arate adevărata față, pentru că unii dintre consilierii care pînă acum îi pupau ghiulul și-i executau orbește ordinele au început să miște în front. Dacă pînă la ședința Consiliului Local de săptămîna trecută toate proiectele primarului dictator treceau lejer datorită consilierilor tip ghiocel de la PNL și PSD, lucrurile s-au schimbat, în sensul că unele dintre proiectele sale au fost „trîntite”. De nervi, dictatorul arogant le-a spus unor consilieri că-s bătuți cu leuca în cap. În același timp, Vasile Rîmbu a scos în timpul ședinței solicitarea tatălui consilierului Radu Bores pentru un loc de parcare gratuit, Bores senior fiind persoană cu handicap. Bores junior a replicat, spunînd că dacă primarul vrea să-i ia tatălui său un drept, atunci să-i ia și cancerul. Hal de primar al unui municipiu reședință de județ!