,,Ultimul dans” nu e ,,ultimul vals”

Toamna-i abia la început și este, fără doar și poate, una muzicală. Iată încă o dovadă: Alexandru Andrieș revine cu un nou album, „Ultimul dans”, un material discografic lansat pe 15 septembrie, care va fi urmat de un turneu național în șapte orașe din România. Chiar dacă titlul sugerează un final – slavă Domnului, „sfîrșitul nu-i aici” -, în universul lui Alexe pare să se vorbească mai degrabă despre timp, întîlniri, amintiri și despre acele momente care capătă valoare tocmai pentru că nu se repetă la nesfîrșit.

Vorbim despre încă o etapă într-o carieră începută cu mai bine de cinci decenii în urmă și construită în jurul unei identități artistice greu de confundat: autenticitate, ironie, poezie, blues, jazz și o permanentă atenție acordată detaliilor aparent banale ale vieții.

Lansarea albumului „Ultimul dans” a avut loc la București, la Cărturești Modul, într-un eveniment care a reunit muzicieni, fani și prieteni ai artistului. În aceeași seară a fost prezentat și albumul „Acuarelă”, semnat de Ioana Mîntulescu, colaboratoarea și vechea prietenă a lui Andrieș. Cele două proiecte se întîlnesc și prin prisma mai multor muzicieni care au contribuit la înregistrări.

„Ultimul dans” beneficiază de aportul unor muzicieni importanți ai scenei românești, mulți dintre ei prieteni vechi ai lui Alexe: Sorin Romanescu – chitară, Vlady Săteanu – bas, Marcel Moldovan – tobe, Maria Ioana Mîntulescu – voce, Elena Albu – vioară, Călin Grigoriu – voce, mandolină și chitară, Radu Bânzaru – voce, în timp ce Victor Panfilov contribuie ca multi-instrumentist și inginer de studio.

Prezența acestor muzicieni conturează un proiect în care cîntecul lui Andrieș este susținut de o echipă cu experiențe și sensibilități diferite. Iar rolul lui Victor Panfilov depășește zona strict tehnică: la lansare, colaboratorii au vorbit despre implicarea sa în construcția sonoră a materialului și despre relația de lungă durată pe care o are cu artiștii.

Este, în fond, una dintre caracteristicile universului lui Alexandru Andrieș: muzica nu este niciodată desprinsă de oamenii care o fac.

„Ultimul dans” îi readuce pe Alexe & Co. aproape de public, printr-un turneu de promovare care va începe pe 1 octombrie la Galați și va ajunge apoi la Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara și Cluj-Napoca, urmînd ca seria concertelor să se încheie pe 11 octombrie la București, la Sala Radio. Alexandru Andrieș va fi însoțit de prietenii Ioana Mîntulescu, Berti Barbera, Călin Grigoriu, Sorin Romanescu și Vlady Săteanu, sunetul fiind asigurat de Victor Panfilov. Repertoriul este construit în jurul pieselor cunoscute ale artistului, al materialului nou și al poveștilor care au devenit, de-a lungul timpului, parte din relația sa cu publicul.

,,Ultimul dans” nu e ,,ultimul vals”. La Alexandru Andrieș, timpul nu pare să fie un adversar, ci mai degrabă o materie primă din care își construiește cîntecele. Andrieș are darul de a găsi o poveste acolo unde alții ar vedea doar cotidianul. Observă, ascultă, filtrează și apoi pune în cuvinte lucruri pe care le recunoaștem, poate, abia după ce le auzim cîntate. Cu umorul, ironia și sensibilitatea care i-au devenit semnătură, Alexe continuă să vorbească despre oameni și despre timp fără să cadă în nostalgie facilă.

Alexandra Cuza