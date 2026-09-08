Jupân de Salon

Polițiștii au avut și ei vacanță, dar nu toți odată, ci pe rînd, iar cei care au fost în activitate s-au ocupat și de copiii aflați în vacanță. Într-o lume nebună, din ce în ce mai nebună, copiii au nevoie să li se spună pe mai multe voci ce trebuie să facă pentru a fi în siguranță. Campania Inspectoratului Județean de Poliție Suceava, intitulată ”Super eroul sigur – Misiune: Alegeri bune!”, a continuat pînă în ultimele zile de vacanță. Conform polițiștilor suceveni, acțiunile au urmărit să-i ajute pe cei mici să recunoască situațiile periculoase, să aibă încredere în propriile decizii și să ceară ajutor atunci cînd este nevoie. IPJ Suceava a transmis că ”a fi supererou nu înseamnă să fii invincibil”, ci ”să știi cînd să spui NU, să ceri ajutor și să alegi să fii în siguranță”. Astfel de lecții trebuie să continue, și cu siguranță, vor continua și în timpul anului școlar, iar acestea vor fi ținute și de alți ”oameni mari”, nu doar de polițiști. Succes în noul an școlar tuturor copiilor și adolescenților, profesorilor, părinților și bunicilor!