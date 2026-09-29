Jupân de Pardon

În județul Suceava nu există vreun jurnalist atît de pasionat de rugby ca Florin Paiu de la ”Monitorul de Suceava”, care suferă alături de echipele sucevene cînd acestea iau bătăi la scor ori cînd vede cît de ignorate sînt de autorități. Florin știe cît curaj îți trebuie să practici acest sport și de cîtă muncă este nevoie pentru a te ridica la un nivel sportiv cît de cît acceptabil, și nu a mai suportat să vadă cum Rugby Club Gura Humorului este ignorată de primarul prea plin de el Marius Ursaciuc. Noroc de Consiliul Județean Suceava că a alocat niște fonduri echipei humorene, fiindcă Primăria condusă de domnul Ursaciuc nu a dat nici un leu niciodată. Și această echipă, chiar dacă ia și bătăi crunte, e totuși în prima divizie și face reclamă orașului-stațiune. Florin a subliniat că oamenii din club sînt supărați, dar tac fiindcă Primăria le pune la dispoziție baza sportivă și nu riscă să rămînă fără ea, și că ”primarul Ursaciuc i-a și mințit pe cei de la club, după ce la finele anului trecut, la gala dedicată promovării, le-a promis public că îi va sprijini pe măsura performanței”. Bravo, Florin! Hai Rugby Club Gura Humorului! Hai cu sponsorizarea, Preapromisiunea Voastră!