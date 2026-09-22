Toamnă blues-rock, cu Nuțu Olteanu’s Guts & Grace

Toamna bucureșteană vine, la The Pub – Universității, cu un program bogat în concerte, lansări și întîlniri cu artiști care aduc pe scenă stiluri și generații muzicale diferite. Iar unul dintre momentele importante ale perioadei va fi, fără îndoială, concertul Nuțu Olteanu’s Guts & Grace, programat sîmbătă, 3 octombrie 2026, de la ora 20:00.

Ion „Nuțu” Olteanu este unul dintre chitariștii care au contribuit decisiv la istoria rockului românesc. A fost unul dintre fondatorii formației Iris, alături de Nelu Dumitrescu și Emil Lechițeanu, grup care și-a început oficial activitatea în 1977. În prima perioadă a trupei, Olteanu a cîntat la chitară și voce, contribuind la definirea sonorității timpurii a formației.

Parcursul său muzical a continuat și alături de Roșu și Negru, pentru ca, în 1986, să ajungă la Holograf, într-o perioadă extrem de importantă pentru evoluția formației. Aici s-a întîlnit cu Dan Bittman, iar formula din acei ani avea să stea la baza uneia dintre etapele definitorii din istoria Holograf.

În 1990, Nuțu Olteanu s-a stabilit în Suedia, însă plecarea din România nu a însemnat și despărțirea de muzică. Dimpotrivă. A continuat să cînte și să construiască proiecte, trecînd prin mai multe formații și avînd numeroase colaborări. Printre proiectele sale din Suedia s-au numărat Led Boots, Bejerstrand și Sabbtail, iar în ultimii ani muzicianul s-a concentrat asupra proiectului Guts & Grace, orientat spre blues-rock.

Într-un interviu publicat în acest an, Nuțu își amintea că a descoperit rockul în adolescență, după ce un vecin asculta muzică la volum mare. A cerut să-i fie înregistrate două casete, iar pasiunea aceea avea să-i schimbe definitiv viața. Mai tîrziu, în adolescență, el și colegii săi de la Iris își imaginau cum vor ajunge să cînte pe scena Sălii Polivalente, în fața unui public care să le strige numele.

De la adolescentul care descoperea rockul pe casete, în România anilor ’70, pînă la chitaristul care continuă să compună și să cînte astăzi, în Suedia și în România, povestea lui Nuțu Olteanu este, în fond, povestea unei pasiuni care a supraviețuit schimbării de țară, de epocă și de generație.

„Eu cred că am bluesul și rockul în mine ca atitudine!”, spune Nuțu Olteanu, o declarație care rezumă foarte bine spiritul acestui proiect.

De această dată, Guts & Grace vine la București într-o nouă componență, alături de muzicieni suedezi. Cvintetul îi reunește pe Ion Nuțu Olteanu – chitară și voce, Per Bejstam – chitară bas, Kjell Allinger – claviaturi, Anders Diephuis – baterie și Cherie Pettersson – voce. Formula aduce și compoziții noi, descrise de organizatori drept proaspete și energizante.

Concertul este propus de Asociația Arta Sunetelor, cu Radu Lupașcu în rolul de gazdă și Ionuț Ruscior ca prezentator. Be there!

Alexandra Cuza