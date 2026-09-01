Jupân de Salon

Una dintre faptele foarte bune pe care le face Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților este derularea programului ”Pentru prima dată la mare”, ajuns la cea de-a treia ediție. În săptămîna 23-29 august 2026, 111 copii au văzut pentru prima dată litoralul Mării Negre și au participat la fel de fel de activități. Printre altele, copiii au fost în noua stațiune ”Nibiru”, despre care probabil că, datorită rețelelor sociale, au aflat toți copiii, adolescenții și tinerii din țara asta. Faptul că Selly, inițiatorul și dezvoltatorul proiectului, s-a fotografiat alături de ei, i-o fi bucurat și mai mult pe copii. Cei mici au fost și la aqua-park-ul din Eforie Nord și au făcut și o plimbare cu un vapor, creîndu-și astfel un album de amintiri pe care poate că-l vor avea cu ei tot restul vieții. Mai trebuie spus că Prefectura Suceava a asigurat apa de băut pe durata transportului la mare și că Fundația ”Ana-inimă de copil” le-a oferit copiilor cîte ”un peștișor de pluș, pentru a le aminti, după întoarcerea acasă, de prima lor întîlnire cu marea și de zilele petrecute pe litoral”. Un rol important, spune Arhiepiscopia, l-au avut mănăstirile și schiturile ”care s-au alăturat demersului social-filantropic”.