Jupân de Pardon

Unul dintre cele mai ”călărite” drumuri din județul Suceava este cel care traversează municipiul Fălticeni. Pe lîngă mașinile din localitate și localitățile limitrofe, drumul este ”călcat” de mașinile mici ale turiștilor, dar și de tirurile cu marfă ale celor care merg înspre și dinspre Ucraina. Din cauza traficului intens era neapărată nevoie de lucrări de reparații, iar Primăria Fălticeni s-a bucurat atunci cînd a primit finanțare prin Programul Guvernamental ”Anghel Saligny”. Numai că Guvernul a spus că nu mai are bani, iar municipalitatea trebuie să se descurce în prezent cum poate. Primarul Cătălin Coman spune că va găsi fonduri pentru a termina lucrările pînă la finele acestui an și că ulterior municipalitatea va recupera banii de la Guvern. Ar fi fost mai mare rușinea ca una dintre cele mai ”călărite” artere de circulație din județ să trebuiască să traverseze iarna în condiții nefavorabile pentru șoferi. Totuși, vorbim despre un drum european, și nu despre un drum comunal sau chiar județean, iar Guvernul pro-european de la București ar fi trebuit să aibă grijă de acesta pînă la capăt, chiar dacă vorbim despre un drum de la capătul țării.