Arcan Music Fest – un festival-concurs dedicat memoriei și creației lui Adrian Berinde

Artiștii din România, indiferent de vîrstă și de genul muzical abordat, sînt invitați să se înscrie la Arcan Music Fest – In memoriam Adrian Berinde, un festival-concurs aflat la prima ediție, care își propune să păstreze vie memoria artistului și, în același timp, să încurajeze creația muzicală originală.

Arcan Music Fest se adresează artiștilor solo, duo-urilor, trio-urilor și formațiilor, fără limită de vîrstă. Organizatorii propun un concept construit în jurul ideii de continuitate artistică: participanții nu sînt chemați să reproducă fidel muzica lui Adrian Berinde, ci să o redescopere și să o treacă prin propria sensibilitate și identitate muzicală.

Potrivit regulamentului oficial, fiecare concurent trebuie să pregătească una sau două piese proprii, alături de o creație legată de opera lui Adrian Berinde. Aceasta poate fi o piesă din repertoriul artistului, reinterpretată într-o manieră proprie, sau chiar un text scris de Adrian Berinde, care nu a mai fost pus pe muzică și pentru care concurentul va crea o compoziție originală.

Este, de altfel, una dintre ideile centrale ale festivalului: reinterpretarea nu trebuie să fie o copie a originalului, ci să poarte amprenta celui care o interpretează. Regulamentul vorbește explicit despre „originalitate, creativitate, creație proprie și reinterpretarea liberă a creației lui Adrian Berinde”.

În urma preselecției realizate de organizatori și de juriul festivalului, artiștii selectați vor ajunge pe scena Arcan Music Fest, etapa live a concursului desfășurîndu-se la Sinagoga Status Quo Ante din Tîrgu Mureș, în perioada 18–20 septembrie. Vor susține recitaluri AG Weinberger & The Vagabonds, Mircea Baniciu și Phoenix.

Juriul va lua în calcul atît calitatea muzicală și interpretativă, cît și originalitatea, creativitatea, valoarea compozițiilor proprii, maniera în care este reinterpretată creația lui Adrian Berinde, personalitatea și identitatea artistică, prezența scenică și impactul general al momentului artistic. În cazul concurenților care aleg să pună pe muzică un text inedit al lui Berinde va conta în mod special felul în care muzica reușește să susțină sensul și atmosfera textului.

De ce Adrian Berinde?

Numele festivalului trimite la unul dintre albumele definitorii ale lui Adrian Berinde. „Arcan”, lansat în 2017, a fost cel de-al optulea album al artistului și a reprezentat o nouă etapă în evoluția sa muzicală. Site-ul oficial al artistului descria atunci albumul ca pe o abordare muzicală nouă, construită la intersecția dintre pop-rock, blues, folk progresiv și poezie.

Albumul „Arcan” conține 11 piese și îi reunește, între alții, pe Mircea Baniciu, Paula Seling și Teodora Calagiu, alături de colaboratori precum Tess sau Vizi Imre.

Adrian Berinde nu a fost doar muzician. A fost poet, pictor, om de teatru și manager cultural, iar parcursul său artistic a depășit constant granițele unei singure discipline. A avut o activitate importantă și în zona artelor plastice, și a fost implicat în proiecte culturale diverse, inclusiv în activitatea Clubului Prometheus din București.

Adi Berinde s-a stins în ianuarie 2019, la vîrsta de 60 de ani.

În acest sens, Arcan Music Fest poate deveni mai mult decît un festival comemorativ. Este o invitație adresată unor artiști din generații diferite de a intra în dialog cu opera unui creator care a traversat muzica, poezia și artele vizuale și de a transforma această întîlnire într-o creație proprie.

Poate că acesta este, în cele din urmă, cel mai firesc mod de a-l păstra aproape pe Adrian Berinde: nu doar amintindu-ne de muzica lui, ci lăsînd-o să nască, mai departe, alte muzici.

Alexandra Cuza