Jupân de Pardon

Direcția Sanitar-Veterinară a lovit cu barda în Piața Centrală a Sucevei, despicînd-o și trăgînd pe linie moartă pentru un timp sectorul brînzeturi-lactate. S-a dat o amendă de 22.000 de lei și s-a suspendat activitatea sectorului, pentru că ar fi fost depistate probleme de igienă. Cînd se iau astfel de măsuri dure, controlul trebuie efectuat măcar de doi inspectori, și nu doar de unul, așa cum s-a întîmplat. Administratorul pieței care aparține de Primărie nu a semnat procesul verbal de sancționare. Cînd s-a lovit cu bărdița, directorul executiv, Sorin Mihai Voloșeniuc, era în concediu medical și a fost disponibil pentru explicații pentru presă adjunctul, Dumitru Țăran, care a spus că deficiențele se pot remedia în cîteva ore. Și atunci de ce a fost suspendată activitatea? Stați așa că miroase a ceva. Nu, nu a brînză de oaie. În urmă cu cîteva săptămîni, fiul lui Dumitru Țăran a fost reținut pentru 24 de ore, iar activitatea de capturare a cîinilor de la adăpostul său a fost suspendată. În luna iulie a anului trecut, șeful Poliției Locale Suceava, Ovidiu Doroftei, ”brațul armat” al primarului Vasile Rîmbu, a fost văzut dînd tîrcoale adăpostului de cîini al lui Cătălin Țăran, după ce municipalitatea s-a plîns că sînt aduși cîini din alte localități și abandonați la Suceava. Deci, cam miroase a răzbunare. Dar, de ce să sufere comercianții și consumatorii pentru răfuielile unor cetățeni care ocupă vremelnic niște funcții publice?