Jupâni de Salon

Elevii suceveni care au avut rezultate remarcabile la Bacalaureat și la Evaluarea Națională, care, de fapt, sînt doar eleve, au fost premiate de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. A făcut-o, la Mănăstirea Putna, numărul 2 din Arhiepiscopie, Preasfinția Sa Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar. Au primit premii în bani și cărți religioase domnișoarele care au avut 10 la Bac: Filimon Elisabeta și Ilaș Elena-Ioana, de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, și Popescu Larisa-Ioana și Brumă Teodora, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava. Au mai fost premiate Busuioc Ioana-Gabriela, de la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, pentru media generală 9,98, și Prelipcean Ariana, de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, pentru media 9,96. La Evaluarea Națională nu a fost nici un 10, dar au fost două medii de 9,95 – Bălăceanu Marta, de la Școala Gimnazială „Nicolae Labiș” Mălini, și Ioan Alexandra, de la Școala Gimnazială Ipotești. Felicitări încă o dată elevelor și felicitări și Arhiepiscopiei pentru că, în continuare, la acordă atenție copiilor cu rezultate bune la învățătură!