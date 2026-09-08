Jupân de Pardon

”Condiții de igienă foarte proaste chiar și pentru cîini”. Aceasta este declarația făcută de unul dintre inspectorii de la Direcția Sanitar Veterinară Suceava, citată de ”Monitorul de Suceava”, după controlul de la Adăpostul de Cîini Suceava, care aparține de Primăria Suceava. Din cauza mizeriei, activitatea a fost suspendată parțial pentru 30 de zile. Vai de mine, dar nu se poate așa ceva! Cum e posibil, în condițiile în care administrația Rîmbu se dă mare iubitoare de cîini și bate toba cu acțiunile pe care le face pentru patrupede? Cum, Doamne iartă-mă, cînd primarul Vasile Rîmbu, suflet mare, se laudă cu pisicile adoptate, Felix și Otilia, pe care le ține în primărie? Administrația Piețelor S.A., societatea comercială a Primăriei care se ocupă de adăpost, spune că ”pe perioada suspendării activității de capturare, în cadrul adăpostului vor fi asigurate toate activitățile necesare pentru bunăstarea animalelor, respectiv hrănirea, curățenia, dezinfecția și îngrijirea câinilor aflați în adăpost. Totodată, adopțiile vor fi posibile în continuare(…)”. La făcut curat la cîini, nu la bătut toba și la pus pisicile să miaune de fericire!