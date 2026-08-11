Jupân de Salon

În primele șapte luni ale anului 2026, Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava a deservit 604.480 de pasageri, cu 93.206 mai mulți decît în aceeași perioadă a anului trecut, cînd au fost înregistrați 511.274. Creșterea este de 18,23%. Potrivit datelor oficiale publicate de Asociația Aeroporturilor din România pentru primul semestru al anului 2026, Aeroportul Suceava se situează pe locul al șaselea la nivel național în ceea ce privește traficul total de pasageri, traficul internațional și numărul de mișcări ale aeronavelor, după aeroporturile Otopeni, Cluj-Napoca, Iași, Băneasa și Timișoara. În clasamentul traficului către destinațiile din afara spațiului Schengen, Aeroportul Suceava ocupă locul al patrulea la nivel național, după Otopeni, Băneasa și Cluj-Napoca. În privința destinațiilor Schengen, Suceava se situează pe locul al șaselea, după Otopeni, Cluj-Napoca, Iași, Băneasa și Timișoara. Deci, e bine dacă Suceava este peste aeroporturi din orașe ca Brașov, Craiova, Bacău și, scuzați îndrăzneala, Sibiu, dar mai ales Oradea.