Jupân de Salon

Arhiepiscopia Suceava și Rădăuților vede și dincolo de icoane, de turla bisericii și de prăznicar, și a ajuns cu privirea la realizările echipei de robotică „Royal Engineers” #20936 a Colegiul Național „Ștefan cel Mare”. Cei 23 de elevi și voluntari coordonați de profesorul de fizică Lucian Lungu au reușit performanța de a se califica la competiția internațională Michiana Premier Event 2026, care va avea loc în perioada 18–21 iunie în South Bend, Statele Unite ale Americii. Și cum echipajul sucevean nu poate ajunge în State cu roboții pe care-i fac, aceștia au nevoie de bani pentru a merge pînă acolo. Costurile pentru taxa de participare, transport, cazare, mese și formalități se ridică la aproximativ 100.000 de lei. Arhiepiscopia va sprijini echipajul ștefanist cu suma de 30.000 de lei și a inițiat și o campanie de strîngere de fonduri pentru a-i ajuta pe tineri să adune întreaga sumă necesară. Cei care doresc să susțină echipa „Royal Engineers” pot face donații în contul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților: RO51RNCB0234037010910014, cu mențiunea „Elevi”. Felicitări Arhiepiscopiei pentru implicare și succes ștefaniștilor la competiție!