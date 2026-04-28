Jupân de Semipardon

Adevărul este că primarul de la Horodnic de Sus, Valentin Luța, este inventiv și muncitor, făcînd tot ce poate pentru ca localitatea pe care o conduce să arate din ce în ce mai bine, iar oamenii să fie din ce în ce mai mulțumiți. Mai nou, primarul a spus că renovează o clădire achiziționată în urmă cu doi ani și că le va oferi birouri firmelor din alte localități din zonă care-și mută sediul social și vor plăti taxe și impozite la Horodnic de Sus: ”Vrem să facem o ofertă pentru societățile din alte localități care plătesc taxe și impozite la bugetele locale din localitățile respective, care, dacă își transferă sediul social în clădirea noastră de la Horodnic de Sus și astfel taxele și impozitele vor veni la noi, le oferim spațiu gratuit ca sediu social. Deci le oferim metri pătrați în funcție de valoarea impozitelor pe care le plătesc la buget local”. Cum ar veni, domnul Luța vrea să bage mîna în buzunarele altor primării din zona Rădăuți. Dar dumneavoastră, domnule Luța, v-ar plăcea ca alți primari să procedeze la fel și să vă ia firmele din localitate?