ANUNȚ PUBLIC

Direcţia Silvică Suceava, titulară a planului „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, prin Direcţia Silvică Suceava, Ocolul Silvic Solca (U.P. I Solca, U.P. II Cacica şi U.P. III Ilişeşti)”, vă comunică că, în urma consultărilor din cadrul ședinței Comitetului Special Constituit din data de 27.02.2025 și a completărilor din data de 09.04.2026, respectiv 17.04.2026, s-a luat decizia ca planul să fie supus adoptării, fără evaluare de mediu/evaluare adecvată, prin procedura simplificată, fără aviz de mediu.

Informaţiile și observaţiile, privind potenţialul impact asupra mediului a planului propus, pot fi primite la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava din mun. Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, jud. Suceava, în termen de 10 zile de la data anunţului.