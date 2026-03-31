Jupân de Salon

În 2025, reputatul medic nefrolog și internist Mihai Ardeleanu a împlinit 50 de ani de activitate și spunea că își dorește să continue ”cît o să vrea Dumnezeu, cît o să am puteri, cît o să simt că nu sînt inutil sau desuet”. Anul acesta se împlinesc 50 de ani de cînd domnul Ardeleanu a terminat Facultatea de Medicină de la Iași, dar acesta a lucrat încă din anul VI de facultate. Pentru că așa erau timpurile, domnul Ardeleanu a fost obligat să lucreze la țară, alegînd să profeseze la Șerbăuți-Calafindești și să facă gărzi la Spitalul Siret. A fost și asistent universitar la Iași și a lucrat mulți ani la Spitalul Județean Suceava, iar în prezent profesează la Centrul de Dializă ”Fresenius”. Acesta este un CV foarte-foarte scurt al domnului Ardeleanu. Așa că nu trebuie să se mire cineva că, săptămîna trecută, doctorul Ardeleanu a primit diploma ”pentru promovarea valorii profesiei medicale” la categoria ”Carol Davila”, în cadrul Galei Colegiului Medicilor din România – „Medic pentru România. România medicală contează”, care a avut loc la Romexpo București.