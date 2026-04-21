Jupân de Salon

Prin Ordin al Ministrului Sănătății s-a aprobat înființarea a cinci noi structuri clinice în cadrul Spitalului Clinic Județean Suceava. Au dobîndit statut clinic următoarele secții: ORL, Boli Infecțioase, Medicină Internă și Neurologie, și Compartimentul Dermatovenerologie. Conform managerului unității spitalicești, Larisa Blanari, ”această decizie marchează o etapă esențială în consolidarea parteneriatului cu Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava și în creșterea standardelor actului medical”. Doamna Blanari a explicat că „dobîndirea statutului clinic pentru aceste secții confirmă îndeplinirea condițiilor necesare pentru desfășurarea activităților de învățămînt medical universitar și postuniversitar. Această evoluție va permite o integrare mai bună a activității de cercetare cu asistența medicală, oferind viitorilor medici o bază de pregătire solidă”. În plus, numărul tot mai mare al secțiilor clinice crește prestanța unității spitalicești și ridică și gradul de atractivitate pentru medici.