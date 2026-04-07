Jupân de Salon

O nouă expoziție inspirată și interesantă marca Muzeul Național al Bucovinei și-a făcut loc la Muzeul de Istorie din Suceava. Pînă pe 3 mai poate fi vizitată expoziția ”Crinii Mărturiei – pictură, simbol și memorie la Suceava”. Expoziția artistei timișorene Doina Mihăilescu ”reunește 30 de lucrări realizate în tehnici variate – ulei pe pânză, tempera, foiță de aur, tușuri colorate pe hârtie manuală japoneză – construite în jurul unui simbol cu profunde valențe spirituale: crinul. Fiecare lucrare devine o mărturie vizuală în care esteticul se împletește firesc cu reflecția istorică și filosofică”. De-a lungul carierei, ”artista a participat la numeroase expoziții personale și colective, atât în țară, cât și în străinătate, fiind distinsă, între altele, cu Premiul I la expoziția de pictură bizantină din Los Angeles, în anul 2000”. Conform instituției muzeale, ”demersul este dedicat Reginei Maria a României, cea care a transformat crinul într-un motiv personal și artistic, evocându-l inclusiv în volumul <Crinul vieții>”. Expoziția este însoțită de un catalog, publicat la Editura „Karl A. Romstorfer” a Muzeului Național al Bucovinei.