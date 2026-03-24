Jupân de Salon

O nouă investiție necesară a fost făcută de Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Cea mai mare unitate medicală din județul nostru a lansat un program de screening gratuit pentru depistarea precoce a cancerului oral, realizat în colaborare cu Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava – Facultatea de Medicină și Științe Biologice. Programul urmărește ”identificarea timpurie a leziunilor potențial maligne și maligne ale cavității orale”. Examinarea este ”rapidă, nedureroasă, complet neinvazivă” și durează doar cîteva minute. Programul se adresează în special persoanelor cu risc crescut, precum ”fumători sau foști fumători”, ”consumatori cronici de alcool”, persoane cu ”leziuni orale persistente” sau celor ”cu vîrsta peste 40 de ani”, dar și tuturor celor care doresc o evaluare preventivă. Screeningul se desfășoară în Ambulatoriul spitalului, iar pacienții se pot programa online, telefonic sau se pot prezenta direct în fiecare joi, între orele 8:00 și 12:00.