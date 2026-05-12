Jupân de Salon

Pînă la conferința de presă organizată săptămîna trecută de Inspectoratul Școlar Suceava, elevii suceveni obținuseră la fazele naționale ale olimpiadelor școlare 128 de premii și 77 de mențiuni. Conform purtătoarei de cuvînt a Inspectoratului, Tatiana Vîntur, elevii din județul nostru au obținut 33 de premii I, 35 de premii II, 34 de premii III, 26 de alte premii și 77 de mențiuni. Au fost cîștigate și trei mențiuni internaționale. Pe de altă parte, săptămîna trecută, municipiul-stațiune Vatra Dornei a fost gazda Olimpiadei naționale de astronomie și astrofizică – ONAA, la care au participat 170 de elevi și 31 de profesori însoțitori din 84 de unități de învățămînt aflate în 33 de județe. Au fost invitați și 14 elevi și trei profesori din loturile de astronomie și astrofizică de juniori și seniori din Republica Moldova. Tot săptămîna trecută, Liceul cu Program Sportiv Suceava a găzduit etapa națională a concursului ”Istoria și tradițiile rromilor”, ajuns la ediția a XVII-a. De organizarea acestuia s-a ocupat profesorul de istorie Lucian Dimitriu, inspector pentru problemele educaționale ale rromilor. Cred că se poate spune că Suceava este un punct important pe harta educației din România.