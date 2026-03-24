Jupân de Pardon

Acțiunea de demolare a garajelor care împînziseră tot municipiul Suceava continuă și scoate la iveală fel de fel de lucruri: garaje care erau folosite pe post de garaje, construcții foarte elegante în interior și care reprezentau locuri plăcute de socializare ori chiar birouri, dar și multe, foarte multe buncăre de gunoi ilegale. Unele așa-zis garaje reprezentau adevărate focare de infecție, în care erau aruncate de-a valma tot felul gunoaie, foste lucruri folositoare. Probabil că unele dinte ele erau abandonate, în sensul că nu mai dădea nimeni de-acolo, dar pe la altele probabil că mai treceau proprietarii din cînd în cînd și nu aveau nici o reținere să se miște printre gunoaie. Și cînd te gîndești că unii dintre proprietarii depozitelor de gunoi ilegale, că doar nu aveau autorizație de buncăre de gunoi, sînt foarte vocali pe la colț de stradă ori pe rețelele de socializare în ceea ce privește curățenia din oraș și alte lucruri care țin de administrarea localității.