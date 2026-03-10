Jupân de Salon

Antrenorul sucevean Adrian Chiruț a cîștigat Cupa Italiei la handbal feminin cu formația Jomi Salerno, care în finală a învins-o pe AC Life Style Erice cu scorul de 34-32, după aruncările de la 7 metri. După această performanță, antrenorul a declarat pentru HandbalMania: „E o victorie cu atît mai frumoasă cu cît nimeni nu ne dădea vreo șansă în fața unei echipe care a făcut investiții masive. Am început turneul mai greu, cu o victorie chinuită, dar am terminat cîștigînd, pentru că am jucat ca o adevărată echipă. Un succes sub semnul numărului meu norocos, 7: eu am jucat cu numărul 7, iar Salerno a cîștigat a șaptea cupă după șapte ani”. Clubul are în total 25 de trofee interne, pe lîngă cele șapte Cupe ale Italiei avînd 10 titluri de campioană, 7 Supercupe și un Handball Trophy. Adrian Chiruț, care în România a antrenat echipele de handbal feminin Gloria Buzău și CSM Slatina, a preluat banca tehnică a formației italiene la începutul lunii decembrie 2025 și probabil că va mai rămîne acolo atît cît își dorește, din moment ce deja a cîștigat un trofeu.