Jupân de Pardon

Liberalul Virgil Saghin a fost demis din funcția de primar al comunei Vatra Moldoviței, după ce inspectorii de integritate l-au găsit în conflict de interese, iar decizia a fost confirmată irevocabil de instanța supremă. Se întîmpla în 2016, după ce inspectorii ANI au stabilit că, în calitate de primar, domnul Saghin a semnat un contract de furnizare a masei lemnoase în valoare totală de aproximativ 89.000 de lei cu o societate comercială unde deţine calitatea de asociat. În loc să mulțumească ANI că l-a tras de mînecă și să se potolească, domnul Saghin a dat din coate pînă a ajuns iarăși primar și a comis una și mai lată. Săptămîna trecută, la finalul unui proces care a început în urmă cu 4 ani, Virgil Saghin a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu executare în dosarul privind două angajări la primărie care ar fi fost fictive, pentru ca doi funcționari să poată fi transferați apoi la Administrația Bazinală de Apă Prut Bîrlad. Dacă se potolea, primar, dar mai ales liber rămînea, însă domnul Saghin chiar a crezut că este șmecher de șmecher și că o să-i meargă la nesfîrșit cu jongleriile. Însă, nesfîrșitul a avut, totuși, un sfîrșit pentru el.