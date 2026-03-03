Jupân de Salon

”Mărțișor de la Muzeu” este un alt proiect al Muzeului Național al Bucovinei, acesta fiind derulat prin intermediului Muzeului de Științele Naturii. Pînă pe 8 februarie, ”vizitatorii Muzeului de Științele Naturii sunt invitați să își aleagă un mărțișor de pe panoul de la intrare și să ia acasă o fărâmă din bucuria primăverii. <Mărțișor de la Muzeu> (tematica 2026 – Științele Naturii) este un proiect educațional care îmbină tradiția cu explorarea științifică: renașterea naturii, ciclurile vieții, biodiversitatea și protecția mediului. Prin ateliere creative și activități interdisciplinare, elevii descoperă frumusețea patrimoniului cultural și natural și învață să creeze împreună, cu suflet. Bucuria primăverii se simte cel mai bine la muzeu, în lucrări unicat, dăruite din inimă pentru inimă!”. ”Micile creații” sînt realizate de copiii de la Școala Gimnazială Specială ”Sf. Stelian” Rădăuți, iar Muzeul le aduce mulțumiri publice acestora, dar și profesorilor implicați în proiect: Loredana Elena Ghiorghiță, Tamara Andronachi, Diana Balan, Silvia Bădeliță, Florentina Cioban, Aurica Croitoru, Oana Franiuc, Marioara Vartolomei.