Domnilor ziariști,

Subsemnatul Gheorghe (pentru unii dintre prieteni, George, că și prietenii sînt așezați într-o ierarhie, că doar n-o să-l copiez pe predecesorul meu în această funcție, care îi lasă pe toți prietenii să-i spună chiar George) Șoldan, preș. al Consiliului Județean Suceava, constat că de o vreme încoace domnia mea prezintă un interes crescînd pentru publicația Jupânu’, ceea ce nu poate decît să mă bucure… uneori, atunci cînd nu săriți calul și cînd nu faceți jocurile ciumei galbene. Să trecem, însă, la subiect: în ultimul număr al ziarului, chiar pe pagina 1, ați publicat articolul intitulat ”Lapte, miere, dar și carte”, în care comentați comunicatul transmis de instituția pe care cu onoare, devotament și dragoste față de toți cetățenii o conduc, Consiliul Județean, referitor la apropiata finalizare a lucrărilor de la Corpul B al Bibliotecii Județene. În mod ilogic și absolut nejustificat, domniile voastre faceți o legătură aberantă între conținutul acestui comunicat, emis pe 5 mai 2026, și o serie de evenimente politice care aveau loc în aceeași zi. Ba mai faceți și mișto, zicînd că virgulă comunicatul acesta ”a inundat presa suceveană”. În sfîrșit, n-o să mă apuc tocmai eu să vă impun norme deontologice și stilistice (pe care oricum le-ați ignora ca și pînă acum!), însă niște precizări asupra conținutului tot trebuie făcute. Așadar, sistemul de rezervare a cărților care include și posibilitatea ridicării și returnării acestora în afara programului de lucru al instituției nu include orice fel de cărți. De exemplu, cărțile alea pe care le ”citiți” dvs., care vin în pachete de 52 (plus 3 jokeri!), nu pot fi rezervate și ridicate de aici, mai ales că de curînd, înțelepții aflați în conducerea Primăriei Suceava (cu tot cu consilierii arondați) au interzis în municipiu jocurile de noroc de tot felul, și nu aș vrea să intru în conflict cu genialii conducători ai municipalității. De asemenea, laptele la care faceți referire trebuie verificat la DSV, deoarece vacile care dau laptele respectiv s-au hrănit cu iarbă tocmai plantată de domnul primar și de domnul SUBprimar, și nu se știe dacă această iarbă are valoare și nutritivă, nu doar decorativă. Precum vedeți, problemele cu care ne confruntăm sînt multe și complexe, dar fără îndoială că vă vom face pentru toți sucevenii lapte, miere și la vară cald.

Preș. CJ Gheorghe/George Șoldan,

Pregătind mierea la butoi, nu la borcan