Campanie împotriva Consiliului Județean

La propunerea președintelui Gheorghe Șoldan, Consiliul Județean Suceava a votat în unanimitate suma de 6,5 milioane de lei pentru finanțări nerambursabile din bugetul propriu. Cei mai mulți bani îi va primi sportul, 5,44 de milioane, iar cei mai puțini educația civică, 50.000 de lei. Sperăm că un ONG fîșneț va reuși să ia toți cei 50.000 de lei și să-i învețe pe tineri să declanșeze o campanie civică articulată împotriva Consiliului Județean, astfel încît acesta să aloce mai mulți bani educației civice pe viitor.

Educația cinică