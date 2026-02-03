Jupân de Pardon

Primăria Suceava, care se laudă că datorită conducerii sale înțelepte are nu-știu-cîte milioane prin conturi, a făcut, totuși, un împrumut pentru acordarea subvenției la energia termică, din cauză că Guvernul nu a mai alocat bani pentru așa ceva. Primarul PSD al Sucevei a declarat că subvenționarea în continuare a energiei termice pentru persoanele care au locuințele racordate la sistemul public reprezintă „un gest consistent de înțelegere, de bunăvoință”. Nu-l mai scapă nimeni pe primar de atitudinea sa arogantă, de împărat din Evul Mediu, care, în mărinimia sa, le oferă supușilor, din cînd în cînd, cîte un sac de grîu ori cîte un coș cu mere. Cum ar veni, sucevenii care primesc subvenții ar trebui să spună ”sărut mîna” și să-i închine ode Măriei Sale pentru gestul său de bunăvoință. Primăria, oricare ar fi aceasta, trebuie să le ofere cetățenilor servicii de calitate la prețuri suportabile. Deci, oferirea de subvenții reprezintă o obligație și nu un gest de bunăvoință. Că nu este normal ca și bogatul și săracul să beneficieze de subvenții, asta e altă discuție. Dar, nici nu ar fi fost normal ca în toamnă să se anunțe brusc tăierea subvențiilor, în condițiile în care sucevenii nu ar mai fi avut timp să se reorienteze.