Jupân de Salon

Din 29 mai și pînă pe 25 iunie, la Muzeul de Istorie din Suceava poate fi admirată o frumoasă și interesantă expoziție, care ar trebuie văzută și de cei mari, dar și de cei mici – o expoziție de trenulețe. Este vorba despre aproximativ 200 de piese, în mare parte de la celebrul producător german Märklin, dar și de la Liliput, Roco și LGB. Vor putea fi admirate locomotive cu aburi, electrice și diesel, mocănițe, vagoane poștale, drezine, gări, fabrici și peisaje în miniatură. Expoziția mai înseamnă o lampă CFR interbelică (Atelierele Arad), ceasuri CFR, „Calendarul Căilor Ferate Române” din 1911, bilete și un capsator de bilete (1906), planșe didactice și un ceas elvețian Roskopf inscripționat „Sinaia” (1920). Felicitări Muzeului Național al Bucovinei pentru că a avut ideea realizării acestei expoziții deosebite, dar, evident, și colecționarului care pune la dispoziție toate piesele de excepție – jurnalistul Nicu Amurăriței, de la Radio Top Suceava și de la svnews.ro.