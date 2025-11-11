Jupân de Salon

Intermedia TV Suceava este o redacție care nu mai privește pasiv dezinformarea, ci o confruntă direct, iar pentru asta s-a ”înarmat” cu proiectul „Resilient Intermedia”. Într-o lume în care un simplu share poate răspîndi o minciună, proiectul postului regional de televiziune merge în școli, licee, universități și asociații de seniori. Și nu merge cu mîna goală, ci cu ateliere de educație media. Participanții învață cum să recunoască manipularea, să verifice informațiile și să nu se lase păcăliți de titluri senzaționale. Prin exerciții și jocuri despre deepfake-uri, știri false și algoritmi, atelierele îi ajută pe oameni să gîndească critic și să se orienteze mai sigur în mediul digital. O echipă de fact-checking susține proiectul, verificînd zilnic informații și explicând cum se poate ajunge la adevăr. Campania „Think Before You Share”, parte din „Resilient Intermedia”, duce aceste mesaje mai departe, pe televiziune și în online, prin povești reale și teste interactive. Alături de investigații independente, rapoarte comunitare, tehnologii AI și evenimente live, proiectul dă presei și oamenilor puterea de a nu mai fi manipulați, ci informați.