Jupân de Pardon

Cineva din Ministerul Dezvoltării are simțul umorului. Al umorului negru. Iar cineva de și mai sus are simțul umorului negru și mai dezvoltat, din moment ce a aprobat solicitarea Ministerului condus Cseke Attila. La propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul a aprobat atestarea ca zone cu resurse turistice a 10 localități printre care se află și orașul sucevean Broșteni. Cică, prin promovarea ca zone cu resurse turistice, aceste localități vor beneficia de șanse mai mari de dezvoltare, prin atragerea de finanțări nerambursabile. Proiectele de infrastructură turistică, tehnică şi de protecţia mediului vor fi promovate cu prioritate, prin programele naţionale, regionale şi județene de dezvoltare. Bla-bla-bla. Decît să-i acorde Broșteniului statutul de zonă cu resurse turistice, mai bine Guvernul ar fi acordat fondurile promise pentru refacerea infrastructurii distruse de inundațiile catastrofale din noaptea de 27 spre 28 iulie 2025. Dar, mult mai ușor este să oferi o hîrtie fără nici o valoare decît una cu ajutorul căreia poți să decontezi niște lucrări.