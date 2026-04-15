Domnilor ziariști,

Subsemnații Bogdan Păstrăv, subprefect, și Viorica Grigorian, angajat pe probleme de licențiere transporturi al Primăriei Suceava, ne declarăm surprinși de conținutul articolului din ultimul număr al Jupânului, intitulat ”Pensionari duși cu vorba gratuit”, în care pe lîngă faptul că ironizați acțiunea de mare succes și randament civic a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vîrstnice, adică ședința la care sub conducerea noastră s-a discutat despre îmbunătățirea mobilității urbane pentru persoanele în vîrstă, mai puneți și un titlu fără suport real, pe care dorim încă de la început să-l lămurim.

În primul rînd, s-a terminat cu gratuitățile, după cum ați putut sesiza cu toții pe propriile buzunare, portofele și carduri, iar dacă voi și moșnegăraia aia… pardon,… iubiții noștri ”seniori”, cum se spune de la o vreme, vă simțiți duși cu vorba, e treaba voastră. În fond, cu ce ați vrea să fiți duși, ba încă și pe mocăngeală? Cu covorul fermecat, ca-n basmele alea arăbești? Păi, de unde covoare, că fabrica aia de la Siret e-nchisă din 2016! Poate cu autobuzele de la TPS? S-avem pardon: deja prea luminații domn Edil și domn Subedil au pus tot moșneag…, pardon, tot seniorul să-și scoată abonament cu banii din pensie, că doar n-or să-i țină la saltea pentru strănepoții plecați deja în străinătățuri. În plus, dacă tot e transportul pe curent, iar curentul nu mai e nici el gratis, să nu ne-nfuriați și să ne faceți să readucem autobuzele pe motorină, că la cît e litrul în ziua de azi, o să se ajungă la cîte trei pensii pentru un abonament lunar… În fond, la cît e abonamentul azi față de cît ar putea fi dacă am merge pe motorină, ați putea considera că onor domnii Edil și Subedil vă fac economii în bugetul personal. Ca alternativă, dacă tot vă e gîndul doar la mocăngeală, am putea apela la Samantha din serialul ăla, care să facă niște cursuri pentru toți hodorog…, pardon, toți seniorii care vor gratis la transport, pentru a învăța mersul pe mătură, că mai ieftin decît să dai 12 lei pe una cu coadă zdravănă pe care s-o călărești apoi pînă dai colțu’ nu se poate.

Deci, nu vă ducem cu vorba gratuit ci, eventual, cu mătura. De altfel, dl. Subedil a și zis că deschide la benzinăria unde a fost șef un sector pentru cozi de mătură, că, zice domnia sa, dacă se pricepe la cozi de topor se pricepe la toate. O să-l amplaseze lîngă ăla de butelii, că și cu alea se zboară uneori… de poți ajunge pînă în Primărie.

Păstrăv Bogdan și Grigorian Viorica,

ducînd-vă cu măturica